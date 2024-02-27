"У нас ежегодный прирост — 500 тыс. человек. В 2023 году республика приняла 1,7 млн туристов. В этом году мы также ожидаем прирост", — сказал Меликов.

Он отметил, что для создания индустрии туризма в республике необходимо строить туристические комплексы, которые будут включать в себя как гостиницы, так и места для развлечений.

Меликов добавил, что ведутся работы по развитию аэропорта Махачкалы: строится новая взлетно-посадочная полоса, которая способна принимать различные типы судов.

"Второй этап (модернизации аэропорта Махачкалы — ИФ) предусматривает строительство нового терминала. В настоящее время ведется проектирование, но я думаю, что в этом году мы получим проект и начнем строительство", — сказал глава республики.

Вблизи аэропорта также рассматривается вопрос строительства гостиницы 3-4 звезд, в которой смогут размещаться гости республики, заключил Меликов.