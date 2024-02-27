"Сегодня тверской регион является одним из лидеров по обязательной аттестации гидов-переводчиков. Работа в этом направлении ведется с 2018 года. Сегодня в Тверской области работают 225 аттестованных экскурсоводов, что подтверждает знания, компетенции и профессионализм людей, открывающих для туристов Верхневолжье", — говорится в сообщении.

"Для Верхневолжья с его уникальным историческим и культурным наследием, живописной природой и богатыми традициями гостеприимства туризм является одним из ключевых направлений развития. Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства", — процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Как сообщалось, в 2023 году Тверскую область с туристической целью посетили 2,8 млн человек, что на 10% выше показателей 2022 года. К 2026 году турпоток планируется увеличить до 4,3 млн человек.