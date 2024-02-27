"Традиционно наибольший интерес у экскурсантов вызвала экспозиция на станции Жданка в Богородицке, посвященная роду графов Бобринских и их вкладу в развитие железных дорог России. Большинство экспонатов музея — подлинные вещи 1870-80-х годов. С ними ознакомились более 13 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В музеях на станциях Козлова Засека и Щёкино, связанных с жизнью и творчеством Льва Толстого, побывали 22 тыс. туристов.

Посетителями военно-мемориального комплекса "Бронепоезд №13 "Тульский рабочий" на Московском вокзале станции Тула-1 стали более 8 тыс. гостей.

Кроме того, неизменным интересом у туляков и путешественников пользуются музеи на станциях Узловая, Белёв, Венёв, Ясногорск.

По туристическому маршруту, который охватывает музейный комплекс на вокзале станции Кимовск, село Себино — родину святой Матроны Московской, Епифань и музейный комплекс на Куликовом поле, в 2023 году проследовали более 52 тыс. туристов, что на 3,2 тыс. человек больше, чем в 2022 году.

Музеи действуют на 15 станциях Тульской области: Ясная Поляна, Скуратово, Тарусская, Чернь, Ефремов, Жданка, Венёв, Ясногорск, Белёв, Тула, Кимовск, Мордвес, Щёкино, Плавск и Узловая.

В этом году планируется открыть 16-й музейный комплекс на станции Волово.