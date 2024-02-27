"С 28 февраля будет ограничен проход в Олимпийский парк. На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников", — говорится в сообщении.

Ограничения начнут действовать с 8:00 мск 28 февраля.

"В периметр проведения мероприятий, доступный для аккредитованных участников, входят: Олимпийский парк, университет "Сириус", часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, с 28 февраля по 7 марта на федеральной территории вводится дополнительное ограничение розничной продажи алкоголя за исключением организаций общественного питания.

"Ограничения связаны с присутствием большого количества молодежи во время фестиваля и являются общепринятой практикой в России во время проведения крупных международных мероприятий. Данное решение является временным. Оно принято, чтобы обеспечить безопасность участников фестиваля и поддержать общественный порядок", — отметили в пресс-службе.