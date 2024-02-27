«На территории базы найдены остатки главной дороги лагеря — Виа Претория, подиум полукруглой формы и мощеные площадки, которые были частью крупного общественного здания. База римских легионеров VI легиона — единственная римская военная база такого размера, которая находилась в Израиле и была там обнаружена», — говорится в сообщении.

Как отметил директор раскопок доктор Йотам Теппер, этот лагерь римского легиона был постоянной военной базой для более чем 5 тыс. римских солдат на протяжении более чем 180 лет, с 117–120 до примерно 300 г. н. э.

«В центре лагеря пересекались две основные дороги, и здесь был возведен его штаб. Именно от этой базовой точки измерялись и отмечались все расстояния по дорогам Римской империи до главных городов севера страны. Остатки древних зданий не сохранились на должной высоте, поскольку большая часть строительных камней с течением времени была вывезена для повторного использования в строительных проектах, византийского и раннеисламского периодов», — рассказал он.

При раскопках также были обнаружены монеты, части оружия, керамические черепки и фрагменты стекла, но среди находок преобладает черепица, найденная в очень большом количестве. На некоторой черепице проштампованы клейма VI легиона. Она использовалась для различных целей: для кровли зданий, мощения полов и облицовки стен.