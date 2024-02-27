Гости из 55 стран мира посетят Татарстан в рамках региональной программы по маршруту "Жить и работать в России", говорится в сообщении.

"Для гостей мы подготовили интересную программу — дискуссии, культурно-познавательные мероприятия, знакомство с традициями, обычаями и национальной кухней республики, экскурсии по знаковым местам", — цитирует пресс-служба министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова.

Он отметил, что у Татарстана богатый опыт проведения международных событий, в том числе молодежных мероприятий, таких как Глобальный форум молодых дипломатов, Казанский глобальный молодежный саммит, Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС, Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС и другие.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Сразу после завершения основной программы в "Сириусе" с 13 по 16 марта иностранных участников фестиваля ждет путешествие по городам России.

В региональной программе принимают участие 30 городов. Они будут принимать гостей по пяти тематическим маршрутам. Вне зависимости от выбранного направления иностранные гости остановятся на три дня в Москве, где пройдет международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ: зарубежная молодежь узнает о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях всех регионов России.