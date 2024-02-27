"В полном объеме хотим представить проект развития Каспийского прибрежного кластера, еще хотим показать ряд интересных для инвесторов проектов, в том числе, в агропромышленном комплексе и в сфере промышленности", — сказал Меликов.

Он добавил, что также республика рассчитывает представить на форуме проекты по развитию придорожной инфраструктуры. Кавказский инвестиционный форум пройдет в городе Минеральные воды с 28 по 30 мая. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 3 тыс. участников, были подписаны соглашения на сумму свыше 150 млрд рублей.