"На ночных кадрах ирбис несколько раз громко истошно мяукает, как мартовский кот, обходит стоящее дерево и удаляется. Этот крик ученые называют призывный зов. Рычать, как тигры, ирбисы не умеют из-за строения гортани. На кадрах — 30 января, самое начало периода гона у ирбисов. Снежный барс на видео призывает партнера, в горах такой крик разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга", — сказано в сообщении.

Численность снежных барсов мала, эти звери — одиночки, их личные участки огромны, звери могут перемещаться на 100 км, период гона у ирбисов короткий.

"Именно поэтому так сложно угадать место установки камеры и зафиксировать такой редкий брачный зов. Это — уникальный случай", — сказал заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев, слова которого приведены в сообщении.

Редкие кадры сняла видеоловушка Сайлюгемского нацпарка в долине реки Аргут. Ее проверили ученые нацпарка во время экспедиции, давшей старт учету численности снежного барса в регионе. Учет в Республике Алтай проходит в рамках общероссийского учета ирбиса в России, который в этом году контролирует Сайлюгемский нацпарк, а поддерживает Межрегиональная Ассоциация "Ирбис". Период гона снежных барсов в России длится с февраля по апрель. Ирбисы становятся более активны, чаще перемещаются, оставляют больше следов жизнедеятельности. В этот период ученые и проводят учет численности снежного барса — проверяют фотоловушки, собирают генетический материал на анализ, фиксируют следы на снегу.