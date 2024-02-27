Сбой коснулся мобильного приложения как на iOS, так и на Android, оно находится в статусе "соединение", сообщения не доставляются и не отправляются. При этом десктопная версия работает, убедился корреспондент "Интерфакса".

Массовые сбои наблюдаются в работе Telegram не только в России, но и в некоторых других странах.

В центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного в рамках реализации закона о суверенном рунете на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра, подтвердили информацию о сбоях в работе Telegram.

"Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах", — говорится в сообщении центра.

Операторы связи, в свою очередь, заявляют о штатной работы сети и что проблема не на их стороне.

"Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Мегафона". В пресс-службе Tele2 также сообщили о штатной работе сети.