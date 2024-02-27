Соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта заключили глава Тамбовской области Максим Егоров и компания "Родник".

Инвестиции в проект оцениваются в 600 млн рублей. К строительству объекта предполагается приступить в текущем году.

Площадь комплекса, рассчитанного на 700 посещений в год, составит 10 тыс. кв. метров. Здесь будут действовать термальные всесезонные бассейны внутри здания и под открытым небом, а также SPA-зоны. Для детей обустроят игровые зоны.

"Мы развиваем инфраструктуру для проведения активного досуга всей семьей и поддержания здорового образа жизни. Реализация проекта будет содействовать развитию внутреннего туризма. Сделаем все, чтобы такой объект появился в короткие сроки", — приводятся в сообщении слова Егорова.

Он также отметил, что в 2024 году частный бизнес реализует несколько проектов в туристической сфере, которая с прошлого года включена в перечень приоритетных для региона отраслей.

По данным пресс-службы, компания "Родник" уже возводила подобные комплексы в других городах страны: Видное, Мытищи, Ярославль, Ульяновск.