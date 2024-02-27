Подсудимому — организатору рафтинга — инкриминировали п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Решением суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2023 года фигурант дела организовал сплав на маломерном судне (рафте) по реке Большой Зеленчук группы туристов из 11 местных жителей. При этом он не изучил гидрологическую обстановку на месте сплава, не проверил наличие у группы навыков плавания в горной реке, а также не разъяснил действия при возможном опрокидывании рафта.

Отмечается, что организатор сплава не обеспечил безопасность оказываемых экстремальных туристических услуг.

Кроме того, по данным СК, во время прохождения речных порогов мужчина подал участникам группы неправильную команду, из-за чего рафт развернулся по течению реки и опрокинулся. В результате все участники сплава оказались в воде. Одну из туристок, не умевшую плавать, унесло вниз по течению, и она утонула.