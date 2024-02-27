Так, новую интерактивную программу "Пушкин вам не памятник" подготовил Музей живописи В.М.Сидорова "На теплой земле".
В ближайшее время в Театре юного зрителя состоится премьера спектакля "Тверь в лицах" о знаковых фигурах в истории города. Обновление ждет традиционный Пушкинский бал, который проходит в Твери.
Ключевым событие станет музыкально-театрализованный литературный проект "Пушкинфест", который пройдёт в июне в усадьбе Берново Старицкого округа.
Кроме того, совместно с историками и рестораторами разработана гастрономическая карта. Ее главная идея заключается в продвижении путешествия через любимые блюда поэта, которые он советовал попробовать именно в Тверской области. В Твери это розовые блины и макарони, в Торжке — знаменитые "пожарские" котлеты, в Старице — яблочные слойки Вульфа по восстановленному рецепту из имения Берново.