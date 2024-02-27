"В этом году будет отмечаться 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина, судьба которого была тесно связана с тверской землей. В целом в новом туристическом сезоне в Тверской области ожидается более 128 культурных событий, связанных с именем Пушкина", — говорится в сообщении.

Так, новую интерактивную программу "Пушкин вам не памятник" подготовил Музей живописи В.М.Сидорова "На теплой земле".

В ближайшее время в Театре юного зрителя состоится премьера спектакля "Тверь в лицах" о знаковых фигурах в истории города. Обновление ждет традиционный Пушкинский бал, который проходит в Твери.

Ключевым событие станет музыкально-театрализованный литературный проект "Пушкинфест", который пройдёт в июне в усадьбе Берново Старицкого округа.

Кроме того, совместно с историками и рестораторами разработана гастрономическая карта. Ее главная идея заключается в продвижении путешествия через любимые блюда поэта, которые он советовал попробовать именно в Тверской области. В Твери это розовые блины и макарони, в Торжке — знаменитые "пожарские" котлеты, в Старице — яблочные слойки Вульфа по восстановленному рецепту из имения Берново.