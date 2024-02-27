"На сегодня мы освободили территорию Московского центрального ипподрома от морально и физически устаревших строений. Площадка готова к старту активных работ по возведению новых зданий, которые планируется начать летом", — рассказал Загрутдинов.

По его словам, сейчас ведутся проектные работы по конному двору и конному стадиону. "Разработаны несколько вариантов моделей дорожек и зоны благоустройства. Также подготовлен эскиз Генерального плана комплекса с учетом оптимального расположения сетей, тоннелей, внутреннего пространства, размещения складов, утилизации отходов жизни деятельности и логистики", — рассказал Загрутдинов.

Кроме того, по его словам, ведутся исследования состояния исторического здания ипподрома. "Центральное здание будет бережно отреставрировано, восстановлено и приспособлено к современному использованию", — подчеркнул он.