"Здание обновляли в 2011 году. Прошло уже много времени, да и на состояние строения влияет повышенная влажность из-за близкого расположения к водохранилищу. О планах по развитию Петровской набережной и Петровского острова не раз говорил, обязательно обновим и здание церкви", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, церковь планируется отреставрировать с использованием механизма государственно-частного партнерства. В ближайшее время начнется разработка документации для реставрации храма. Успенский Адмиралтейский храм — единственное сохранившееся здание, которое непосредственно связано с именем Петра І и периодом воронежского кораблестроения. Это объект культурного наследия федерального значения "Церковь Успения". Церковь Успения построена в конце XVII века. В ней служил епископ Митрофан Воронежский, а Петр I, по легенде, пел на клиросе.