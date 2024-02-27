«Мы работаем с объектами в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. Запросы и брони от родителей пошли с декабря 2023 года. Краснодарские лагеря «Премьера» и «Зори Анапы» бронируют очень хорошо. О загрузке подмосковных лагерей на лето судить рано: всплеск продаж всегда наблюдаем чуть позже, чем по южным регионам», — сообщила глава комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова.

По словам эксперта, спрос остался на уровне прошлого года в сегменте бюджетных лагерей, а на лагеря с более высокой стоимостью снизился.

В компании «Алеан» продажи туров в детские лагеря идут активнее, чем годом ранее, но неясно, сохранятся ли темпы бронирования до начала сезона.

«К 20-м числам февраля сделано больше бронирований, чем к этим же датам прошлого года. Спортивные группы, которые туры на лето обычно бронировали в марте-апреле, в этом году решили запланировать отдых заранее, еще в январе. Самым популярным направлением организованного детского отдыха остаются Анапа, Туапсе, Геленджик», — пояснила руководитель пресс-службы Ирина Романова.

Предпочтения родителей, по ее словам, не изменились: самый распространенный запрос – возможность сочетать оздоровление и развлечения с освоением полезных навыков.

В компании «Опен Спейс» все взятые на реализацию квоты мест в лагерях Краснодарского края уже распродали. Путевки в подмосковные объекты пока есть в продаже.

По словам туроператоров, стоимость путевки в детский лагерь на лето выросла. Так, в «Диал-тур» отметили подорожание на 10-30% в зависимости от объекта. В турпакет входит смена и проезд.

«Хорошо бронируют в первую очередь лагеря эконом- и среднего ценового сегмента, по которым стоимость проживания и питания поднялась не выше 10%», — заметила Иванова.

В «Опен Спейс» цена 10-дневной летней смены выросла на 15%. У «Алеана» стоимость путевок относительно прошлого года выросла примерно на 20%.