"Железнодорожные путешествия — одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма. Участие в новых проектах позволит большему количеству гостей побывать в Туле, познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями третьей музейной столицы России", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной.

Тульский регион уже посетили первые 250 путешественников из Самары и Пензы. Благодаря туристско-образовательному проекту "Вагон знаний" школьники побывали в музейном комплексе "Куликово поле", Богородицком дворце-музее, совершили обзорную экскурсию по Тульскому кремлю.

Формат выездного урока помог ребятам узнать некоторые страницы истории Тульского края с начала XII века до сегодняшних дней, ощутить дух оружейной столицы страны, отметили в пресс-службе.

Участники тура "Яркие выходные" прогулялись по историческому центру Тулы и Казанской набережной, посетили Музеи оружия и гармони, а также мастер-класс по изготовлению тульских пряников.

Следующий туристический поезд прибудет в Тулу в мае.

Проекты "Вагон знаний" и "Яркие выходные" реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. На протяжении последних трех лет турпоток в регион стабильно превышает 1,5 млн человек.