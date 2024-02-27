В приказе, который опубликован на интернет-портале правовой информации, отмечается, что с 1 апреля сбор за взлет-посадку установлен в размере 759 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ), что на 58,8% выше утвержденного в 2012 году показателя (478 рублей).

Сбор за обеспечение авиационной безопасности вырос в 1,7 раза — с 392,3 до 652 рублей за тонну МВМ. Ставка за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях увеличилась на 9,3%, с 65,9 до 72 рублей на одного пассажира, на международных — на 29%, с 65,9 до 85 рублей.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних и международных линиях в настоящее время составляет 133,2 рубля за человека, с 1 апреля он увеличится в 1,6 и 1,9 раза, до 207 рублей и 255 рублей соответственно.

Предельные максимальные аэропортовые сборы при обслуживании воздушных судов иностранных эксплуатантов остались на прежнем уровне.

Аэропорт Благовещенск (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем. Международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья. В апреле 2021 года ООО "АБС Благовещенск" (совместное предприятие УК "Аэропорты регионов" и "Новапорт Холдинга") подписало с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта, он передан в управление на 30 лет.

В мае 2023 года в аэропорту началось строительство пассажирского терминала внутренних и международных воздушных линий. Его суммарная пропускная способность составит не менее 1 тыс. пассажиров в час. Кроме того, в минувшем году в аэропорту первые самолеты приняла новая взлетно-посадочная полоса.