Будет показана опера Римского-Корсакова "Царская невеста". Спектакли пройдут в рамках масштабного совместного фестиваля двух театров к 180-летию со дня рождения композитора.

"Царская невеста" стала девятой оперой Римского-Корсакова и его третьим обращением к исторической драматургии Льва Мея. Первой была "Псковитянка", а за год до "Царской невесты" появилась "Боярыня Вера Шелога".

Сюжет "Царской невесты" основан на подлинной судьбе третьей супруги Ивана Грозного Марфы Собакиной, умершей через две недели после свадьбы. Однако опера не претендует на историческую достоверность.

В Большом театре "Царская невеста" была впервые поставлена в 1916 году. В 1955 году был создан спектакль, ставший последней работой выдающегося театрального художника Федора Федоровского.

Именно его монументальные исторические декорации, ставшие классикой "большого стиля", были воссозданы в 2014 году под руководством сценографа Альоны Пикаловой — они украшают нынешнюю постановку Большого театра. Режиссёр возобновления — Юлия Певзнер, художник по костюмам — Елена Зайцева.

Фестиваль к юбилею Римского-Корсакова продлится в течение всего театрального сезона и пройдёт не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также и во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра, и во Владикавказе, на сценах филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания.

Знаменательным событием станет музыкальное приношение на родине композитора в Тихвине, где пройдёт совместное выступление трупп Мариинского и Большого театров.