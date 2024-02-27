Мероприятие подведёт итоги работы проекта "Народы СССР в освобождении Ленинграда" в 2023 году. Вниманию гостей будет представлена литературно-музыкальная программа в исполнении выпускников Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.
Посетители также увидят выступления вокально-хореографических коллективов национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На сцену выйдут представители Межрегиональной общественной организации "Казахское национально-культурное общество Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Ата-Мекен", Региональной Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, объединений грузин, татар, киргизов, чувашей, азербайджанцев и других национальностей.