Сегодня в 10:11 Национальные объединения Петербурга выступят в Музее обороны и блокады Ленинграда

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 27 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — В Музее обороны и блокады Ленинграда во вторник пройдет культурно-просветительское мероприятие "Дружба, закалённая в борьбе" в рамках проекта "Народы СССР в освобождении Ленинграда", сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре.

Мероприятие подведёт итоги работы проекта "Народы СССР в освобождении Ленинграда" в 2023 году. Вниманию гостей будет представлена литературно-музыкальная программа в исполнении выпускников Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Посетители также увидят выступления вокально-хореографических коллективов национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сцену выйдут представители Межрегиональной общественной организации "Казахское национально-культурное общество Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Ата-Мекен", Региональной Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, объединений грузин, татар, киргизов, чувашей, азербайджанцев и других национальностей.

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