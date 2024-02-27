"Полеты начнутся 31 марта и будут выполняться круглый год. Маршрут введен в рамках соглашения о сотрудничестве между авиакомпанией и правительством Иркутской области. Усть-Кут — важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе — для предприятий нефтегазового комплекса", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Рейсы будут осуществляться на самолетах ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. Вылет из Усть-Кута запланирован в 09:05, из Иркутска — в 13:40 (время местное). Время в пути — 1 час 15 минут.

Согласно данным аэропорта Усть-Кута, в настоящее время рейсы в Иркутск выполняют также авиакомпании "Ангара" и "ИрАэро".

Как сообщалось, в декабре "ЮТэйр" и правительство Иркутской области заключили соглашение о запуске новых внутри- и межрегиональных маршрутов, а также реконструкции аэропорта Усть-Кута. Кроме того, "ЮТэйр" заключил договор о чартерных и регулярных перевозках по маршруту Иркутск — Усть-Кут — Иркутск с "Иркутской нефтяной компанией" (ИНК).

Аэропорт Усть-Кута имеет большое значение для ИНК, которая реализует на севере Иркутской области свой газовый проект. Через Усть-Кут ИНК также доставляет вахтовиков на свои месторождения.

Аэропорт Усть-Кута находится на севере Иркутской области, в 10 км от Усть-Кута. Имеет бетонную полосу длиной 2 км.