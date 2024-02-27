На текущее время, задержаны четыре рейса на вылет и два рейса на прилет.

"В настоящее время работа аэропорта возобновлена и авиакомпания работает над восстановлением расписания. Просим пассажиров проверять статус рейса на сайте авиакомпании" — говорится в сообщении крупнейшего казахстанского авиаперевозчика компании Air Astana.

Ранее во вторник МЧС сообщало, что в службу "112" поступил вызов по поводу возгорания в электрощитовой терминала. В галерее между терминалами N1 и N2 происходило сильное задымление. Проводилась эвакуация. Позже в ведомстве сообщили, что в серверной терминала N2 горел электрический кабель на площади 10-15 квадратных метров. Пожар был потушен.