"Серебряные волонтеры" Дона раскрыли посетителям секрет изготовления обереговой куклы "Кормилка" и угостили их медовыми пряниками. А вокальная группа "Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Зимовниковского района "Серебряные голоса" представила свои лучшие номера для гостей выставки", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности министра труда и социального развития Ростовской области Ольги Порядочной.

Отмечается, в рамках выставки подвели также итоги четвертого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В число 12 победителей вошел социальный волонтерский проект центра социального обслуживания Пролетарского района Ростова-на-Дону "Серебряная гвардия", став лучшим в номинации "Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство".

В министерстве добавили, что в Ростовской области проживает более миллиона граждан старшего поколения, треть из которых являются получателями социальных услуг.

Как сообщалось, международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. По информации организаторов, это площадка, на которой собраны важнейшие достижения страны. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Каждый регион на выставке представлен отдельной экспозицией, показывающей его промышленные, научные достижения, туристический потенциал и уникальные места.

За первые два месяца работы выставки "Россия" ее посетили более 3,5 млн человек, а в конце февраля число гостей выросло до 7 млн человек.

В конце декабря гостями выставки стали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллеги из стран СНГ. Главы правительств осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов.