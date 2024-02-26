"Город молодежи мира возведут на территории Олимпийского парка, расположенного на федеральной территории "Сириус". Сердцем территории фестиваля станет Медальная площадь, которая на время ВФМ-2024 будет носить название "Душа России", — говорится в сообщении.

На площади "Душа России" расположены кампусы крупных городов России и их побратимов. Всего на фестивале будет пять таких павильонов: "Белгород", "Москва", "Нижний Новгород", "ЯНАО" и "Казань".

Попасть в Город молодежи мира гости смогут через стилизованный под международный аэропорт ВФМ-2024 Университет "Сириус", который станет выставочным пространством фестиваля. Там будут представлены достижения регионов, вузов и крупнейших компаний экономического сектора страны в формате различных зон настоящего аэропорта.

На стойках регистрации можно будет получить посадочный талон, чтобы начать путешествие в Город молодежи мира.

Зона паспортного контроля откроет участникам фестиваля границы в мир финансовых технологий и финансовой культуры. Терминал Е — терминал "Образование" — выполняет образовательную функцию, и даст возможность получить знания для "полета" во взрослой жизни.

В Зеленом коридоре участники могут ознакомиться с видеоконтентом о ключевых технологиях и экологических практиках. В зоне международных рейсов пройдет выставка "Арт.Молодость" от арт-кластера "Таврида", на участие в которой было подано 2,6 тыс. заявок из 110 стран мира.

"В Зоне беспошлинной торговли Duty Free будут представлены локальные бренды от креативных молодых предпринимателей двух молодежных столиц — Владивостока и Москвы", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, частью городской фестивальной инфраструктуры станет Дворец культуры "Пушкин-225", где пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха.

На спортивной арене "Всемирные Игры Дружбы" состоятся показательные спортивные шоу, мероприятия и мастер-классы с участием звезд спорта в разных дисциплинах. В Технопарке можно будет побеседовать с гениями прошлого при помощи искусственного интеллекта.

В гастропространстве "Россия на вкус" каждый желающий сможет попробовать многонациональную кухню страны. Мероприятие соберет на одной площадке авторов кулинарных проектов из всех регионов — от Владивостока до Калининграда.

С другой стороны от Медальной площади будет расположен Арт-парк "Россия в миниатюре", где будут представлены 32 арт-объекта. Все они сделаны руками учеников колледжей из 32 регионов России.

Ранее сообщалось, что Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет.