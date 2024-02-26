"На стенде города на Неве можно было не только узнать об актуальных предложениях для отдыха и путешествий в Петербурге, но и почувствовать атмосферу настоящей русской зимы", — говорится в сообщении.

Так, дизайн экспозиции позволил посетителям переместиться из Индии в заснеженный Петербург и пройтись вдоль замерзших рек и каналов. На стенде разместили снежный шар с фигурой Медного всадника как одного из узнаваемых символов города.

Организаторы SATTE отметили участие Петербурга специальной наградой.

Уточняется, что представители Центра развития международного туризма обратили внимание индийских коллег на завершение работы над соглашением о групповом безвизовом обмене между Россией и Индией.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", Индия занимает четвертое место среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, посетивших город в 2023 году.

Как сообщалось, за 2023 год Петербург посетили 9,4 млн туристов, которые принесли в экономику города 482,7 млрд рублей. Вклад иностранных туристов вырос на 84% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 54,3 млрд рублей.