По данным агентства DPA, уже с утра было нарушено движение автобусов в федеральных землях Саар, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине.

Verdi объявил о проведении предупредительных забастовок во всех федеральных землях, за исключением Баварии. Они будут проходить на протяжении всей недели в различных регионах в разные дни. Основные протестные мероприятия состоятся 1 марта.

В этот же день по всей стране состоятся демонстрации в защиту климата, организованные движением Fridays for Future, сообщает DW.

Профсоюз Verdi хочет добиться улучшения условий труда для примерно 90 тыс. сотрудников транспортных предприятий. В том числе предлагается сокращение рабочего времени при сохранении размера заработной платы, увеличение времени отдыха между сменами, большее количество дней отпуска или повышение суммы отпускных выплат.