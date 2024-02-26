"Благотворительные представления ко Дню защитника отечества прошли в рамках всероссийской акции во всех филиалах Росгосцирка. Например, в самом восточном, Владивостокском государственном цирке, программу "Тигры на земле и в воздухе" под руководством потомственного дрессировщика Ярослава Запашного увидели 1972 человека. Благотворительный показ в Рязанском цирке, приуроченный к праздничной дате, позволил зрителям окунуться в мир загадочных тропиков и их обитателей", — говорится в сообщении.

Фото: Росгосцирк

Кроме того, в Самаре более 2 тыс. зрителей увидели шоу "5 континентов" продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе". Костромской цирк организовал благотворительное мероприятие для Костромских полков 98 дивизии, а также семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Как отметили в компании, в Саратовском цирке зрители попали на парад умных машин, а Тюменский государственный цирк совместно с фондом "Защитники отечества" организовал открытую репетицию с участием не только артистов, но и животных, где каждый зритель смог попробовать себя в роли артиста цирка.

Фото: Росгосцирк

Росгосцирк объединяет 37 стационарных цирков в городах страны. По данным компании, в рамках всероссийской акции, приуроченной ко Дню защитника отечества, праздничные цирковые представления увидели 27 389 человек.