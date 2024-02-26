"В перечне проектов — сразу три пляжа Курортного района — Ласковый, Дюны и Северный. На них планируется максимально сохранить природный ландшафт", — говорится в сообщении.

Там предполагается установить уличную мебель, организовать места для отдыха и тренировок.

Кроме того, предполагается создать новые пешеходные маршруты, установить освещение на Жемчужном пляже в створе улицы Адмирала Черокова.

У Верхнего Суздальского озера планируется озеленить территорию, поставить скамейки, раздевалки, лежаки, устроить велопарковки.

"Учитывая расположение города рядом с водой, в рамках природно-рекреационного каркаса разрабатывается единый ландшафтно-градостроительный стиль благоустройства береговых линий. Он будет синхронизирован, в том числе, с инвестиционными проектами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Петербург планирует потратить на создание 60 общественных пространств около 7 млрд рублей.

Всего, по данным Смольного, с 2019 по 2023 год в Петербурге обустроили 226 таких пространств.