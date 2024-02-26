"Фестиваль собрал около 3 тыс. туристов на горнолыжном курорте Домбай. На площадке фестиваля было развернуто несколько основных станций. На первой станции гости праздника могли насладиться настоящим горным чаем под авторский сет диджея", — говорится в сообщении.

На второй станции состоялось официальное открытие туристского информационного центра.

Гостей мероприятия также ждали викторины, мастер-классы по вышиванию войлока и национальным танцам, а также анимационная программа для самых юных участников.

Кроме того, состоялась дегустация национальных блюд, где желающие также могли принять участие в их приготовлении.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.