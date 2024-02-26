"Администрация Кисловодска совместно с экскурсионными фирмами ежемесячно проводит бесплатные пешие экскурсии для всех желающих. На сегодняшний день гости и жители могут посетить семь разных экскурсионных маршрутов. Новым направлением стала экскурсия под названием "Великие люди и их семьи в истории Кисловодска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут проходит по историческому центру Кисловодска. Туристов познакомят с самобытной архитектурой города, и расскажут о знаменитостях, оказавших влияние на культуру и историю Кисловодска в прошлом столетии.

"Кисловодск имеет богатую историю. Посещение бесплатных экскурсий — это отличный способ для жителей и гостей узнать много нового и интересно провести время. Уже второй год традиционно формируем в последних числах месяца расписание бесплатных экскурсий на следующие 30 дней. И наш опыт показывает, что такие мероприятия пользуются большой популярностью", — цитирует пресс-служба главу Кисловодска Евгения Моисеева.