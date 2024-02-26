"В настоящее время на сопровождении комитета по инвестициям находится более 20 проектов со статусом "стратегический". В их числе — проект по развитию и преобразованию территории острова "Новая Голландия". Для его полной реализации договор аренды с инвестором ООО "Новая Голландия Девелопмент" был продлен на предложенные федеральным законодательством максимальные сроки — до 2031 года", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день реализованы три очереди проекта. В их рамках проведено благоустройство и озеленение парка, созданы общественные пространства, благоустроены набережные Адмиралтейского канала и внутренней акватории острова, открыта галерея и т.д. Объем вложенных средств в проект превышает 12 млрд рублей.

Оставшиеся две очереди проекта предусматривают приспособление зданий Лесного склада для общественно-деловых и выставочных целей. Также запланировано проектирование и приспособление для использования берегового укрепления Адмиралтейского канала и завершение реконструкции четырех мостов.

По информации из открытых источников, изначально третий и завершающий этап реставрации должен был проходить с 2021 по 2025 год. При этом в июне 2022 года пресс-служба проекта сообщала о приостановке реконструкции.

Архитектурный ансамбль искусственного острова Новая Голландия в центре Петербурга относится к памятникам федерального значения. Остров для нужд корабельного дела был создан в 1719 году. В ХХI веке передан в ведение городской администрации. В ноябре 2010 года "Новая Голландия Девелопмент" выиграла инвестиционный тендер, организованный администрацией города для дальнейшего развития и сохранения памятников архитектуры на территории острова. В настоящее время компания действует как единственный инвестор и девелопер острова.