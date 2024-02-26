"У нас железная дорога от Слепцовской станции до Серноводска, уже есть проект, 40 миллионов рублей выделяет Чеченская республика, 12 миллионов рублей — мы , остальные деньги на эти цели направят РЖД. Через два года будет курсировать поезд Назрань-Грозный-Махачкала-Баку. Это точно", — сказал руководитель Ингушетии на сходе граждан в городе Сунжа.

По его словам, работа по восстановлению десятки лет назад работавшей железнодорожной станции Слепцовская (Ингушетия) и запуску поезда идёт активно.

Власти Ингушетии добились одобрения этого важнейшего проекта. Планы реализуют совместно с соседними регионами и Северо-Кавказской железной дорогой (СКЖД). Объемы финансирования определены.

Ранее пресс-служба главы и правительства республики сообщала о необходимости восстановления участка железной дороги и строительства модульной станции в Сунже для развития промышленных и экономически важных для региона предприятий, часть которых располагается в Сунженском районе. Проекты позволят предпринимателям облегчить логистику, наладить грузоперевозки. К тому же они крайне важны для развития туризма, реализации природного потенциала и в целом для вывода Ингушетии на траекторию устойчивого развития.

Имеется предварительная договоренность ингушского правительства с АО "Институт экономики и развития транспорта" на выполнение технико-экономической оценки реализации данного проекта.

В пресс-службе считают, что необходимость восстановления пути обусловлена выгодным расположением объекта вблизи аэропорта "Магас" и наличием автодороги, соединяющей равнинную часть республики с горной, где расположены объекты туристко-рекреационного кластера.

Также для поддержки туризма СКЖД планируется запуск стилизованного ретропоезда на паровой тяге.