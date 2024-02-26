Начальная цена контракта установлена в размере 1,05 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации, в рамках реализации проекта предстоит монтаж торговых павильонов, павильонов проката, наружного электроснабжения, наружных сетей водоснабжения, озеленение территории, организация дорожного движения. К работам планируется приступить в марте 2024 года, их окончание запланировано на декабрь 2026 года.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 11 марта.

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