"Транспортные компании повысили цены на Масленицу в 2,5 раза и это сильно ударило по спросу. По ранее забронированным корпоративным группам отказов не последовало, а вот индивидуальные поездки и сборные группы формируются не столь активно, как год назад в это же время, запросов значительно меньше", — рассказал глава комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, директор по развитию и продвижению компании "Вокруг света" Александр Гагарин.

По его словам, в этом году наиболее востребованы "близкие" Масленицы, то есть недалеко от Москвы.

"Например, в спросе однодневные программы в Коломну, Дмитров. Несколько групп уже закрыты. Но двухдневные туры хуже набираются все по той же причине – из-за подорожания транспорта. Мы ведем переговоры с организаторами Масленицы в городах, чтобы, по возможности, сделать цены доступнее, но видим, что они уже и так дают их по минимуму", — уточнил Гагарин.

Он добавил, что интерес к масленичным турам сохраняется, но туристы могут откладывать решение о поездке на последний момент.

По словам директора российского отдела компании "Ванд" Ирины Астаховой, пока туристы разбирают оставшиеся места на 8 марта, и только после того, как отгуляют первые этот праздник, задумаются о масленичном уикенде.

"В этом году Масленица поздняя, а в прошлом совпадала с 23 февраля, брали активнее. Сейчас, как и обычно, спрашивают Золотое кольцо и региональные масленичные гулянья, например, в Псковской, Калужской, Тульской областях и Подмосковье. Возможно, ближе к заездам спрос активизируется", — сказала она.

Эксперт также отметила значительное подорожание услуг транспортных компаний.

"Мы выставили цены на Масленицу сразу после январских каникул, но уже через две недели транспортники подняли стоимость услуг именно на эти даты. В итоге туры подорожали на 30%, это плюс как минимум тысяча рублей к прежней цене пакета. Стоимость однодневного тура на Масленицу сейчас составляет от 4,5 до 6 тысяч рублей, поехать всей семьей получается очень накладно", — пояснила она.

Как рассказала директор по продажам компании "Мультитур" Евгения Кизей, объекты размещения, которые устраивают масленичные гуляния, пользуются повышенным спросом. В первую очередь, на выходные с 15 по 17 марта продаются отели, пансионаты в средней полосе и Подмосковье, а также экскурсионные туры по Золотому кольцу.

По ее словам, отели подняли цены незначительно – в пределах 5% к прошлому году.

Масленичная неделя в этом году начнется в понедельник 11 марта и завершится проводами зимы в воскресенье 17 марта. Во многих российских городах будут организованы праздничные гулянья, представления, дегустации блинов и других традиционных блюд.