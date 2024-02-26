"Как сообщили аналитики "Мегафона", изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик в таких места, со дня премьеры 25 января он вырос на 15% относительно периода до начала проката. Причем уже на следующий день, 26 января, спрос на посещение "Нехорошей квартиры", дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе сотового оператора, "Нехорошая квартира" на Большой Садовой, работающая как музей Булгакова, стала основным местом притяжения поклонников фильма и романа – их число выросло втрое по сравнению с трафиком в новогодние праздники, традиционно пиковый период туристической активности в Москве.

"Вторым по посещаемости стал "дом Грибоедова", в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ — в него заглядывали на 24% чаще. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А.М. Горького. На 22% чаще жители и гости столицы прогуливались в месте разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Это третье по популярности место, связанное с романом", — отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что выросла также посещаемость всех мест, где бывала главная героиня романа Маргарита. Так, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке привлекали на 20% больше посетителей, чем в обычные дни.

По данным сотового оператора, чаще всего упомянутые в романе и фильме места посещали москвичи и туристы из Петербурга.