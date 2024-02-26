"Со склона Аибги спасатели на вертолете эвакуировали травмированного 39-летнего сочинца — предположительно, мужчина получил перелом голени во время спуска на сноуборде за пределами трасс", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Адлерском районе помощь спасателей потребовалась двум заблудившимся в лесу местным жительницам.

"За выходные дни спасатели МЧС провели 10 работ на территории Сочи. Дважды сотрудники ЮРПСО спасали пострадавших в ДТП, пять раз выезжали на бытовые происшествия. Завершилось воскресенье лесным пожаром на горе Пикет, который сотрудники МЧС потушили в течение нескольких часов", — отмечается в сообщении.