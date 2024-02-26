Результаты исследования, опубликованные в понедельник на сайте социологического центра, показывают увеличение числа граждан, посещающих театр с такой регулярностью: в 2008 году этот показатель составлял 13%, в 2019 году — 21%.

Согласно опросу, самыми увлеченными театралами оказались респонденты 18-24 лет — более трети опрошенных данной возрастной группы (39%) посещают театр несколько раз в год.

По данным исследования, каждый девятый россиянин (11%) ходит в театр раз в год.

Социологи отмечают, что за последние годы снижается число россиян, практически не посещающих театр: если в 2008 году этот показатель составлял 48%, то в настоящее время он снизился до 34%.

По данным ВЦИОМ, никогда не был в театре каждый пятый россиянин (21%).

На вопрос о том, какие театральные постановки наиболее запомнились за последние два-три года, каждый десятый (10%) из сограждан, посещающих театр чаще одного раза в год, назвал "Щелкунчика", 6% респондентов — "Мастера и Маргариту", 5% опрошенных — "Лебединое озеро".

Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 февраля 2024 года среди 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет.