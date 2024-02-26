Проект создан к юбилейной дате — в 2024 году в России отмечают 710 лет со дня рождения одного из самых почитаемых святых.

"На выставке представлены образы святого в интерпретации Алексея Шмаринова и Владимира Зенина. Посетители увидит нательные иконы с образами Сергия Радонежского из коллекции музея-заповедника", — говорится в сообщении.

Выставка работает в здании УМВД по Тульской области.

В 2024 году музей-заповедник "Куликово поле" разместит еще несколько выставок о Сергии Радонежском в музеях региона — в Куркино и Щекино, отметили в пресс-службе.

Из летописей и жития Сергия Радонежского известно, что перед Куликовской битвой московский князь Дмитрий Иванович обратился к преподобному Сергию за благословением. Святой верил в победу русского войска над Мамаем, а в помощь против него послал биться двух воинов-иноков — Пересвета и Ослябю.

Преподобный Сергий Радонежский основал ряд монастырей, в том числе Троице-Сергиеву лавру под Москвой — крупнейший русский монастырь и национальную святыню.