Нарушения были выявлены Магаданской транспортной прокуратурой в ходе проверки соблюдения порядка ценообразования при реализации авиатоплива в аэропорту Магадана ("Сокол"). "Согласно действующему законодательству предельная торговая надбавка на нефтепродукты при их продаже в пределах Магаданской области не должна превышать 11%. Несмотря на это, юридическим лицом реализация авиатоплива производилась с применением надбавки на 5-8% выше допустимой", — говорится в сообщении.

Магаданским транспортным прокурором руководителю ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" было внесено представление, по результатам рассмотрения которого цены на нефтепродукты были приведены в соответствие с нормативными требованиями.

"Кроме того, по постановлению прокурора департамент цен и тарифов Магаданской области привлек юридическое лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) в виде штрафа. Виновным лицом штраф в размере более 5 млн рублей перечислен в бюджет", — отмечается в сообщении.

Группа "Аэрофьюэлз" — оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группа также управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.