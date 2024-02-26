"Это совместный проект Фонда Гергиева и правительства Тульской области. Фонд выкупил дом, где провел детство и куда потом часто возвращался Родион Щедрин. Там жили его родители и дед. Щедрин нередко говорил, что именно в Алексине он напитался духом русской глубинки, народным духом. И это нашло отражение в его произведениях — операх "Не только любовь", "Левша", русской литургии "Запечатленный ангел", которая впервые прозвучала в 2022 году именно в Алексине, в Успенском храме, где когда-то служил дед композитора. Цикл для струнного оркестра "Российские фотографии" открывается частью "Старинный город Алексин" — в память о дорогом композитору месте", — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, которые приводятся в сообщении, дом-музей Щедриных в Алексине станет ярким дополнением отрасли культуры региона. В нем будут собраны уникальные материалы о жизни и творчестве Родиона Щедрина.

"Тульская область славится не только своими конструкторами-оружейниками. Наш регион — настоящий кладезь талантов. Здесь жили и творили многие великие писатели, художники, музыканты. Среди этих выдающихся людей и наш современник, известный во всем мире композитор Родион Щедрин", — сказал Дюмин в ходе совместной пресс-конференции с генеральным директором Большого театра России Валерием Гергиевым.

Губернатор отметил, что тульские власти постоянно поддерживают контакт с композитором.

"Он бывает в регионе, у нас регулярно звучат его произведения, открываются выставки, посвящённые его творчеству. В вопросах их организации мы активно сотрудничаем с Фондом Валерия Гергиева", — отметил Дюмин.

"Невозможно представить сегодня репертуар Мариинского театра без произведений Родиона Константиновича. Мы приближаемся к юбилею Майи Михайловны Плисецкой, легендарной балерины Большого театра тогда еще СССР. Мы были знакомы и дружили много десятков лет. Кажется символичным, что мы, ее друзья и друзья композитора, преисполнены желания не только сохранить, но и навсегда прописать в регионе и в России имя этого великого русского классика, Родиона Константиновича Щедрина", — сказал Гергиев.

"Мы как минимум пять лет назад думали о том, что этот регион будет обогащаться, разные обстоятельства не давали возможности по-настоящему развернуться, но сейчас, я уверен, этот крупный шаг связывает нас надолго", — добавил он.

По информации пресс-службы облправительства, уже просчитана стоимость ремонтных работ и благоустройства. Специалисты подготовили концепцию экспозиции.