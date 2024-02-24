Мэр напомнил, что на центральной площадке Музея на Зубовском бульваре прошли выставки "Дом моделей. Индустрия образов" — о советских институтах моды, "Куплю гараж" — об отечественном феномене "гаражной культуры". Последняя открыта до 10 марта.

"Музей проводит также образовательные программы, ярмарки, фестивали, театральные события и кинопоказы. Очень популярны маршруты Городского экскурсионного бюро", — отметил Собянин.