Согласно статистике, из России в январе приехали в Турцию 230 тыс. туристов, это на 17,6% меньше, чем в первый месяц 2023 года. Второе место занимает Иран, откуда прибыли 211 тыс. путешественников, это на 86,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Болгария с 162 тыс. (минус 2,8%). Также в топ-5 вошли Германия (142 тыс., рост турпотока на 2%) и Грузия (92 тыс., минус 15,3%).

Как отмечает министерство, в январе этого года турпоток из стран СНГ сократился на 7,5% и составил 539 тысяч.

Общий иностранный турпоток в Турцию за первый месяц 2024 года составил 2,24 млн, это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.