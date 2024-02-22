Так, в период с 22 по 23 февраля в горных районах Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасная ситуация, по 24 февраля — в Ингушетии.

С 23 по 25 февраля лавиноопасно в горах Республики Адыгея и Краснодарского края выше 1000 метров, а также в горах Карачаево-Черкесии. На эти даты объявлено экстренное предупреждение.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

Ранее экстренные предупреждения о лавинной опасности были объявили в начале февраля в Краснодарском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее, после чего их дважды продлевали и объявляли в Дагестане и Ингушетии.