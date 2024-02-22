Фестиваль состоится 24 февраля. Кроме дегустации гостям мероприятия предложат попробовать национальные блюда, а также проведут мастер-класс по их приготовлению, говорится в сообщении.

Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы по вышиванию на войлоке и национальным танцам.

Кроме того, в этот день в Домбае состоится официальное открытие туристско-информационного центра.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.