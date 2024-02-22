"Туристы из Москвы, прежде всего, бронируют программы с каким-то гастрономическим элементом, они пользуются спросом именно на 23 февраля. Популярны туры в Подмосковье или близлежащий регион с посещением пивного завода, а также экскурсионные поездки в Кострому, военно-патриотический парк "Патриот", — рассказала директор российского отдела туроператора "Ванд" Ирина Астахова.

Как отметила эксперт, рост цен негативно отражается на спросе, поэтому туристы могут отказаться от каких-либо турпоездок в длинный уикенд.

У туроператора "Виадук-тур" на 23 февраля наиболее востребованы экскурсионные программы на два-три дня в Вологду, Пензу, Саратов, по Золотому кольцу. При этом ажиотажного спроса на эти даты в компании также не отмечают.

"Сейчас номер один в продажах – туры в Москву на весенние каникулы и майские праздники. На эти даты осталось мало мест, придется отказывать туристам", — сообщила гендиректор компании Лариса Федорова.

В "Алеане" заметили снижение спроса на туры по России в выходные, приуроченные к 23 февраля. Руководитель пресс-службы Ирина Романова отметила, что годом ранее на День защитника Отечества отдыхали 4 дня и на более продолжительные каникулы туры бронировались активнее.

"Традиционно наибольшим спросом пользуются отели Краснодарского края, Подмосковья, термальные источники Тюмени, горнолыжные курорты. Также мы отмечаем рост интереса к поездкам выходного дня в Нижний Новгород, Ярославль, Суздаль, Калугу", — заключила она.