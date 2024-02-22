"На оценку жюри мы представили пять брендингов: "Архангельская область. Открытый Север", "Пинежье — все свяжется", "Северное трехречье", "Сольвычегодск — в чем твоя соль?" и "Космос Русского Севера"", — написал глава области в своем телеграм-канале.

Кроме того, регион получил два вторых места в категориях "Регион автотуризма" и "Регион арктического туризма". "Плюс — диплом лауреата за третье место в специальной номинации "Знай наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России". Работаем дальше, чтобы еще больше людей узнали и полюбили Русский Север!", — добавил Цыбульский.

По данным главы региона, в 2023 году Архангельскую область посетили более 700 тыс. туристов (370 тыс. — в 2022 году).

Торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards прошла в Петербурге. 44 региона страны соревновались в 20 номинациях. Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и позволяет отметить заслуги представителей туристической отрасли.