"Средняя загрузка номерного фонда Сочи на 8 марта ожидается на уровне 75%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Сочи туристов принимают 625 объектов размещения.

"В зимний период наибольшим спросом традиционно пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки на предстоящие праздничные выходные в большинстве санаториев и пансионатов превысит 80%, в отелях и гостиницах — 70%. Сегодня проходит массовый заезд гостей", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что на праздничную дату 23 февраля в городе единовременно будут находиться около 115 тыс. гостей.

"По итогам 2024 года курорт планирует преумножить показатели рекордного турпотока прошлого года и принять свыше 7,8 млн человек", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Сочи 22 февраля принял миллионного туриста с начала 2024 года.