Вице-президент программы Эд Кларк, который также является управляющим предприятия Boeing в Рентоне (штат Вашингтон), где был произведен полученный Alaska Air самолет, покидает свой пост, сообщил сотрудникам компании руководитель подразделения коммерческих самолетов Boeing Стэн Дил.

Его место займет Кэти Рингголд, которая курирует поставки самолетов 737 клиентам.

Кларк, проработавший в Boeing 18 лет, возглавил предприятие в Рентоне в 2021 году.

Новую позицию — руководителя направления контроля качества в подразделении коммерческих самолетов займет старший вице-президент Boeing Элизабет Лунд.

Как сообщалось, в начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.