"В ночь на 6 февраля Кисловодск настиг сильный ветер, в результате чего был причинен значительный ущерб городскому хозяйству. В городе-курорте был введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день обстоятельства, послужившие основанием для введения ЧС, устранены, режим чрезвычайной ситуации снят", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время в городе распилили и убрали упавшие и поврежденные ветром деревья, вывезли обрушенные конструкций кровли, восстановили электроснабжение в пострадавших районах города и провели оценку причиненного ущерба.