"Сочи принял миллионного туриста с начала года. Москвичка Екатерина Федосеева с тремя сыновьями на курорте не впервые. Для отдыха в длинные февральские выходные они выбрали санаторий в Лазаревском районе", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, в Год семьи в Сочи создали дополнительные условия для отдыха детей и подростков.

"На праздничную дату 23 февраля в городе единовременно будут находиться около 115 тысяч гостей. Загрузка санаториев — более 80 процентов", — сообщил Копайгородский.