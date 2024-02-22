"Массивная лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг. Во время катания на склонах под лавину попали шестеро российских туристов, один из них погиб, один ранен и один пропал без вести. Его поиски ведут спасатели", — пишет издание со ссылкой на районное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в городе Барамула.

К спасению туристов привлечены личный состав армии, патрульная группа, а также вертолеты.

Как отмечает издание, лыжники отправились на склоны без сопровождения.

Гульмарг – самый крупный горнолыжный курорт в Индии. Это популярное место для фрирайдеров в Гималаях.